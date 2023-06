Decodificato il messaggio da Marte, ora la sfida è interpretarlo

Il messaggio arrivato da Marte per simulare il contatto con una civiltà extraterrestre è stato finalmente decodificato: ciò significa che il pacchetto di dati che lo contiene è stato estratto dal segnale ricevuto dai radiotelescopi la sera del 24 maggio. La sfida, aperta tutti, è ora quella di interpretarne il contenuto. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha realizzato l'iniziativa da un'idea dell'artista Daniela de Paulis in collaborazione con Agenzia Spaziale Europea, Seti Institute e Green Bank Observatory.



"E' stato annunciato sulla piattaforma Discord che il messaggio è stato correttamente decodificato: si tratta di un file binario che contiene 8212 bit", spiegano gli esperti dell'Inaf. "A identificarlo è stato un vasto gruppo di utenti (i nickname dei principali collaboratori sono BatchDrake, kikuchiyo, indes99, skywalker e HaileyStorm) che hanno postato un messaggio su Discord alle 3:40 italiane della notte del primo giugno. Alle 9:20 è arrivata la conferma da parte di Daniel Estévez, ingegnere informatico e matematico spagnolo, a nome del team di A Sign in Space".



Ora che è stato decodificato il messaggio, inizia la fase di interpretazione del contenuto per capire che vuol dire. Tutti possono accedere alla piattaforma Discord e cimentarsi nell'impresa, perché non servono abilità tecniche specifiche di informatica o radiocomunicazioni.

Il messaggio nel quale si annuncia che il messaggio da Marte è stato decodificato (fonte: A sign in space)