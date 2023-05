Ultimo test per il volo suborbitale della Virgin Galactic

Nuovo test di volo suborbitale per la Virgin Galactic, prima di dare il via ai voli commerciali nello spazio: il lancio è previsto a partire dalle 16:00 ora italiana dallo Spazioporto America nel New Mexico, ma non sarà trasmesso in diretta streaming. Il test prevede che la navetta VSS Unity si sganci dall'aereo 'madre' Eve a 15mila metri di altezza per poi raggiungere una quota di 80 chilometri e, infine, atterrare come un aereo.



Il nuovo test sarà fondamentale per il futuro dell'azienda fondata dal milionario Richard Branson, nata per offrire voli spaziali a costi relativamente bassi dopo che l'ultimo volo, l'11 luglio del 2021 con a bordo anche lo stesso Branson, si era concluso positivamente ma aveva registrato una anomalia nella fase di salita della navetta. Una deviazione dalla rotta che aveva spinto le autorità federali americane a fare indagini approfondite e sospendere le attività già pianificate, compresa una missione in collaborazione con Aeronautica Militare e Consiglio Nazionale delle Ricerche, portando a quasi 2 anni di stop.



La missione di oggi, chiamata Unity 25, coinvolge 8 persone, di cui 2 sono i piloti dell'aereo Eve che porterà in quota l'aereo a razzo Unity fino a circa 15mila metri di altezza. La capsula Unity, con quattro persone a bordo, allora si sgancerà e accenderà il suo motore per proseguire l'ascesa fino a circa 80 chilometri (la Federazione Astronautica Internazionale definisce spazio solo oltre il limite dei 100 km), dove i membri dell'equipaggio potranno sperimentare per circa 6 minuti l'esperienza di gravità zero e osservare il pianeta dai vari oblò della navetta.

Poco dopo Unity inizierà la manovra di rientro e atterrare, in modo analogo al vecchio Space Shuttle e a differenza di tutte le altre capsule oggi in uso, come un normale aereo. Una soluzione complessa ma che secondo la visione di Virgin Galactic semplifica la possibilità di fornire a molti l'esperienza dello spazio, si stima che i voli possano essere venduti tra i 200mila e i 500mila dollari, e potrebbe operare viaggi intercontinentali veloci