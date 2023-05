Appuntamento con la supernova più brillante degli ultimi 10 anni DIRETTA

Appuntamento con la supernova più brillante degli ultimi dieci anni: si chiama SN 2023ixf ed è così spettacolare da poter essere osservata anche con un piccolo telescopio amatoriale. "La piccola galassia che la ospita, chiamata Messier 101 e davvero bellissima, è distante 21 milioni di anni luce e la supernova, pur scontando quella distanza, rimane accessibile con piccoli strumenti, come telescopi dal diametro di 150 millimetri, molto diffusi tra gli amatori, che permettono di vederla anche dalla città", dice l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope.



Ogni anno vengono scoperte molte supernovae, ma è davvero raro trovarne una che sia visibile con un piccolo telescopio. Per osservare SN 2023ixf, dice ancora Masi, i telescopi dovranno essere puntati "non lontano dallo zenit, poco distante dal timone del Grande carro". Per l'astrofisico "è un'occasione preziosa per assistere alle fase finali della morte di una stella di grande massa, un evento drammatico e spettacolare". Chi non ha a disposizione un piccolo telescopio, potrà comunque seguire l'osservazione nella diretta organizzata dal Virtual Telescope il 25 maggio, a mezzanotte, e trasmessa in streaming dal canale Scienza e tecnica dell'ANSA.