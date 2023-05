Occhi al cielo per l'eclissi lunare di penombra DIRETTA ALLE 20,45

La sera del 5 maggio occhi puntati al cielo per l'eclissi lunare di penombra, che dall'Italia sarà visibile solo nelle battute finali. L'evento, meno eclatante delle eclissi totali o parziali ma comunque affascinante, inizierà intorno alle 17:15, quando la Luna entrerà nel cono di penombra proiettato dalla Terra, cioè nella parte esterna dell'ombra terrestre. Il disco lunare non si oscurerà ma apparirà solo debolmente velato: il culmine verrà raggiunto alle 19:24, quando la Luna per noi sarà ancora sotto l'orizzonte, mentre sarà ben visibile da Antartide, Asia, Russia, Oceania e Africa centro-orientale. L'uscita dal cono di penombra, alle 21:32, segnerà la fine dello fenomeno.



Per godere appieno dello spettacolo, sarà possibile seguire dalle 20:45 la diretta online offerta dal Virtual Telescope, che sarà trasmessa anche dal Canale Scienza e Tecnica dell'ANSA.



"L'eclissi di penombra è uno spettacolo sfuggente ma senza dubbio interessante, anche solo per mettersi alla prova nel cogliere la lieve diminuzione di luminosità del disco lunare dovuta alla schermatura della luce solare determinata dalla Terra", spiega l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope.



"L'Italia non è in una posizione ideale per seguire l'evento, tuttavia dal sorgere della Luna fino alle 21:30 ci si potrà cimentare nell'osservazione, a occhio nudo o con un binocolo", aggiunge l'esperto. "L'evidenza dell'ombra è modesta, e la luminosità della Luna piena può rendere più difficile apprezzarla, ma di certo non impossibile: l'effetto alla fine è più visibile di quanto si pensi".