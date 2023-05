A maggio Luna e Venere regine del cielo

Venere alla conquista di maggio: il pianeta più luminoso sarà infatti il re incontrastato del cielo per tutto il mese, grazie ad un lungo periodo di osservazione molto favorevole. Il 7 maggio, in particolare, ci sarà il massimo intervallo di tempo disponibile per seguire il pianeta nelle ore serali. Due giorni prima, invece, il 5 maggio, l’appuntamento è con un interessante fenomeno, come dice l’Unione Astrofili Italiani: un’eclissi di penombra di Luna, che si verifica quando il nostro satellite transita solo nella penombra della Terra, senza essere occultata dall’ombra vera e propria. La Luna entrerà nella penombra alle ore 17,14 italiane, mentre il massimo dell’eclisse sarà alle 19,24 e l’uscita alle 21,31: le fasi iniziali del fenomeno non saranno purtroppo visibili, dato che avverranno prima del sorgere del satellite, e anche quelle finali non saranno semplici da ammirare a causa delle luci del crepuscolo.



Nel corso del mese sia Marte che Saturno saranno facilmente individuabili nel cielo, mentre Mercurio e Giove si trovano molto bassi sull’orizzonte: solo alla fine del mese ci sarà qualche possibilità di individuarli tra le luci dell’alba. Anche maggio, però, offrirà interessanti congiunzioni tra Luna e pianeti: Venere, in particolare, attraversa quasi per intero la costellazione dei Gemelli e, alla fine del mese, sarà suggestivo osservare il tramonto del pianeta quasi allineato con le stelle più brillanti della costellazione, Castore e Polluce. Il 23 maggio lo spettacolo sarà completato anche dalla falce di Luna crescente.



Dominano la volta celeste del mese di maggio le costellazioni del Leone e della Vergine, tra le più estese dello zodiaco, ma le stelle più brillanti sono in direzione Nord-Est: Arturo, nel Bootes, la costellazione del ‘pastore guardiano’ delle due orse, e la stella Vega della Lira, che dominerà i cieli estivi. In tarda serata, a Sud-Est, si potranno veder sorgere in successione anche la Bilancia, lo Scorpione, l'Ofiuco e il Sagittario.