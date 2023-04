Arriva l'eclissi solare ibrida, accade una volta ogni 10 anni DIRETTA

Arriva l’eclissi solare ibrida_ è un raro tipo di eclissi che avviene circa ogni 10 anni, durante la quale si può osservare sia un’eclissi totale che anulare in base a dove ci si posiziona. L’evento è visibile solo nelle regioni del Pacifico meridionale, dall’Indonesia all’Australia. Dall’Italia, purtroppo non è possibile vederlo in quanto avviene nella notte fra il 19 e il 20 aprile. E' però possibile osservarlo online, grazie ai telescopi in rete, nella diretta in programma alle 3:30 del 20 aprile.



“E’ un’eclissi particolare nella quale, mentre l'ombra della Luna si muove lungo la superficie terrestre, ci sono delle località lungo quest'ombra che godono dell'eclissi totale, mentre altre la vedono come anulare”, ha detto Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. Le eclissi di Sole totali o anulari sono sempre un bellissimo spettacolo astronomico e siamo normalmente abituati a considerarle come un evento singolo, ma in alcune occasioni i due tipi di eclissi convivono e si può osservare l'uno o l'altro in base al punto del pianeta in cui ci si trova.

“Ciò è dovuto alla curvatura della Terra – ha aggiunto Masi – perché in alcune zone abbiamo la totalità del disco solare oscurato dalla Luna in altre, dove la distanza è maggiore, il disco lunare non copre interamente il Sole. In altri termini, è anche una dimostrazione del fatto che la Terra non è piatta”. Le prossime eclissi ibride sono in programma 2031, nel 2049 e nel 2050.