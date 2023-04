Scoperto un piccolo asteroide, è una 'quasi luna' della Terra

La Terra ha una nuova 'quasi luna': si tratta di un piccolo asteroide largo 20 metri, chiamato 2023 FW13, che mentre compie un'orbita intorno al Sole ruota anche intorno al nostro pianeta. Scoperto da pochi giorni, secondo i calcoli degli astrofili si troverebbe nelle vicinanze della Terra dal 100 a.C. e dovrebbe rimanervi fino al 3.700 d.C.: per questo potrebbe essere il quasi-satellite più stabile trovato finora.



L'antico sasso cosmico è stato individuato per la prima volta il 28 marzo scorso grazie al telescopio Pan-Starrs alle Hawaii. Dopo ulteriori osservazioni fatte dal Canada France Hawaii Telescope, dal Kitt Peak National Observatory e dal Mt. Lemmon SkyCenter in Arizona, la sua scoperta è stata ufficializzata il primo di aprile dall'Unione astronomica internazionale (Iau).



Secondo le prime stime, 2023 FW13 è largo circa 20 metri e segue un'orbita molto eccentrica che spazia sia in direzione di Marte che di Venere, portando l'asteroide ad avvicinarsi ogni anno alla Terra fino al punto di minima distanza posto a circa 15 milioni di chilometri, senza mai rappresentare un pericolo (basti pensare che la Luna arriva a 360.000 chilometri). 2023 FW13 non è il primo oggetto del suo genere scoperto nelle vicinanze cosmiche della Terra: nel 2016 era già stato individuato un altro 'quasi satellite', l'asteroide 2016 HO3, con dimensioni stimate fra 40 e 100 metri.

Rappresentazione grafica della traiettoria dell'asteroide 2023 FW1, compagno inseparabile della Terra (Fonte: NASA/JPL-Caltech )