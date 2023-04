Una donna e 3 uomini voleranno intorno alla Luna nel 2024 DIRETTA

La prima donna e tre uomini torneranno a volare intorno alla Luna dopo l'ultima missione Apollo del 1972: sono gli americani Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, insieme al canadese Jeremy Hansen. Lo faranno a bordo della missione Artemis II, la prima con equipaggio del programma lunare Artemis, prevista per la fine del 2024. Nell'arco di 10 giorni, l'equipaggio volerà fin dietro la faccia nascosta della Luna, spingendosi più lontano dalla Terra di quanto non abbia mai fatto un essere umano. Lo annuncia il numero uno della Nasa, Bill Nelson, in un evento al Johnson Space Center di Houston.



La missione, della durata prevista di circa 10 giorni, sarà lanciata dal Kennedy Space Center in Florida con il super razzo americano Space Launch System (Sls) e servirà a testare l'affidabilità e la sicurezza della navetta Orion, con il modulo di servizio fornito dall'Agenzia spaziale europea (Esa), in vista dell'allunaggio previsto con la missione Artemis III per il 2025 o 2026.