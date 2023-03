Visto nascere un ammasso di galassie, in una ragnatela cosmica VIDEO

E' stata osservata per la prima volta la nascita di un ammasso di galassie, quello associato alla galassia Spiderweb, così chiamata perché ricorda un gigantesco ragno cosmico intento a divorare galassie più piccole, come mosche catturate in una ragnatela. E' distante 10 miliardi di anni luce ed è stato possibile grazie alle osservazioni svolte con il radiotelescopio Alma dello European Southern Observatory (Eso) in Cile. Lo studio, guidato dall'Università di Trieste e dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) , è pubblicato sulla rivista Nature e ha permesso di confermare con osservazioni dirette le previsioni teoriche elaborate da oltre un decennio.

Gli ammassi di galassie contengono fino a diverse migliaia di galassie, oltre che materia oscura e un alone diffuso di gas caldo, il quale ha una massa che supera notevolmente quella delle galassie stesse e ne permea lo spazio tra l'una e l'altra. I ricercatori, guidati da Luca Di Mascolo dell'Università di Trieste, hanno osservato per la prima volta la grande quantità di gas caldo presente nella fase 'gestazionale' di questo ammasso, destinato a diventare una delle strutture più grandi del cosmo.







In particolare, gli autori dello studio hanno sfruttato il cosiddetto effetto Sunyaev-Zeldovich, che si verifica quando la luce prodotta dal Big Bang, che continua a propagarsi in tutto l'universo, attraversa il gas caldo, formando così delle ombre nelle immagini: misurando queste ombre, è possibile stimare massa e pressione del gas e mapparne la struttura. "Grazie alla sua impareggiabile risoluzione e sensibilità - dice Di Mascolo - Alma è l'unico telescopio attualmente in grado di eseguire una misura di questo tipo".