Rientra a Terra la Soyuz danneggiata DIRETTA DALLE 11,30

Previsto alle 11,57 italiane di oggi al rientro a Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale della navetta russa Soyuz MS22, nella quale a meta' dicembre 2022 era stata rilevata una perdita di liquido refrigerante.



Per ragioni di sicurezza, la navetta rientrera' senza equipaggio e dovra' portare a Terra un carico di oltre due quintali di materiali, compresi quelli relativi ad alcuni esperimenti scientifici condotti sulla Stazione Spaziale. L'atterraggio e' previsto dopo circa due ore, alle 13,45 nella steppa del Kazakhstan.



Nel settembre 2022 la Soyuz Ms22 aveva portato sulla stazione orbitale i russi Sergei Prokopeyev, Dmitry Petelin e l'americano Frank Rubio, ma il problema al sistema di controllo termico che si e' verificato in dicembre ha impedito che la navetta tornasse a Terra con uomini a bordo. Di conseguenza il 24 febbraio scorso l'agenzia spaziale russa Roscomos ha inviato un'altra Soyuz, la Ms23, per consentire ai tre di rientrare a Terra in sicurezza.