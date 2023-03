Zaia, 'il Veneto diventi la prima regione del settore spazio'

Con un fatturato complessivo nel settore spazio di 1,5 miliardi il Veneto punta a diventare la prima regione in Italia del settore: a dirlo è il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, in occasione del lancio di Veneto Stars, un contest rivolto ai giovani per trovare nuove idee di applicazioni dei dati dello spazio per l'agricoltura.

"La rete aerospaziale veneta è rappresentata il 52 aziende e 5000 addetti", ha detto Zaia. "Lo spazio è un tema romantico - ha aggiunto - ma noi atterriamo e diciamo che lo spazio è reale: nel Veneto il settore spazio ha una dimensione di 1,5 miliardi di euro di fatturato, siamo la terza regione in Italia ma puntiamo a diventare la prima". Un passo in questa direzione è Veneto Stars, un contest rivolto a giovani di tutta Europa per sviluppare progetti concreti sulla base dei dati provenienti dallo spazio e presentato oggi a Roma presso la Stampa estera i cui migliori 10 progetti saranno presentati in occasione di un evento a maggio e il vincitore troverà sviluppo concreto.

"E' ora di mostrare realmente come lo spazio possa trasformare le nostre vite e sono i giovani che ora dovranno portare 'lo Spazio a Terra'". A dirlo è stato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) Giorgio Saccoccia, in occasione del lancio di Veneto Stars. "Queste sono le occasioni in cui possiamo mostrare cosa lo spazio possa fare nel concreto - ha detto Saccoccia - qui in particolare sono coinvolti i giovani ed è bello sapere che saranno loro a proporre le idee per mettere lo Spazio a Terra, perché spetta a loro il cambiamento".

A partecipare al contest ,che si concluderà a maggio con la presentazione delle 10 migliori idee, sono giovani di tutta Europa di età compresa tra 18 e 25 anni, capaci di trasformare la grande mole di dati in arrivo costantemente dallo spazio, da programmi come Copernicus, in servizi utili a aziende e cittadini. "Ci attendiamo che le nuove generazioni - ha aggiunto il presidente di Asi - riescano a tradurre idee e aspirazioni in attività pratiche. Trasformare dati che sono stati finora visti solo come strumenti scientifici lontani in qualcosa di pratico e di iniziative di impresa per proteggere e sviluppare il loro mondo".