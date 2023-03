Scoperto il 13 marzo, un asteroide saluta la Terra in sicurezza DIRETTA

Scoperto il 13 marzo e annunciato ufficialmente il giorno successivo, il piccolo asteroide 2023 EY saluta la Terra il 17 marzo da una distanza ravvicinata, ma sicura. Passerà infatti a 238.000 chilometri, una distanza pari al 62% di quella che separa il nostro pianeta dalla Luna e che non comporta alcun rischio per la Terra, osserva l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope e organizzatore dell'osservazione che trasmettiamo in diretta sul canale ANSA Scienza alle 1,00 del 17 marzo.

L'asteroide 2023 EY ha un diametro stimato fra 13 e 29 metri e, secondo i calcoli del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, raggiungerà la distanza minima dalla Terra alle 12,35 del 17 marzo 2023.

A scoprirlo è stata la campagna di osservazione Atlas, il programma di allerta rapida organizzato dall'Università delle Hawaii e finanziato dalla Nasa, basato su quattro telescopi (due dei quali si trovano alle Hawaii, uno in Cile e uno in Sud Africa).