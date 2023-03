(ANSA) - BRASILIA, 13 MAR - Il Brasile guarda con interesse all'integrazione "strategica" con l'Italia in materia aerospaziale: lo ha detto oggi all'ANSA la ministro brasiliana di Scienza, Tecnologia e Innovazione, Luciana Santos, partecipando, a Brasilia, al Forum nazionale del Consiglio dei segretari di Stato per gli affari scientifici e tecnologici.



"Con l'Italia abbiamo rapporti commerciali che coinvolgono tecnologia e innovazione, in questa prospettiva a maggio costituiremo un'associazione strategica nel settore aerospaziale", ha annunciato il ministro nel corso dell'evento, ospitato presso l'ambasciata d'Italia a Brasilia.



"Vogliamo raggiungere accordi con l'Italia anche in settori come la matematica applicata e l'informatica, per poter allargare lo scambio, per poter bere dalla saggezza italiana e per gli italiani bere dalla saggezza brasiliana" , ha aggiunto. (ANSA).