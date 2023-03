Einstein Telescope, presto l'annuncio della candidatura italiana

Presto la candidatura dell'Italia a ospitare l'Einstein Telescope sarà annunciata ufficialmente, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo ha detto il ministro dell'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, nella Conferenza delle Addette e degli Addetti Scientifici e Spaziali organizzata nell'Università da Padova dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "Il governo crede molto nell'iniziativa" e "crediamo che la miniera di Sos Enattos sia il luogo perfetto, e non lo diciamo solo noi, ma il premio Nobel Giorgio Parisi. Se lo dice lui ci crediamo e lavoriamo per questo con tutta la forza".



L'Italia ha individuato la miniera di Sos Enattos, in provincia di Nuoro, per ospitare l'Einstein Telescope, la grande infrastruttura per lo studio delle onde gravitazionali. "Si tratta di un osservatorio sotterraneo estremamente innovativo e sensibile attraverso il quale noi potremo studiare di più e meglio l'universo profondo, la materia oscura e l'energia oscura. C'è chi dice in maniera molto lirica che potremo sentire la musica dei buchi neri", ha aggiunto Bernini.



"Questa non è solo un'affermazione della fisica fondamentale e teorica, c'è di tutto: cosmologia, astrofisica, ci sarà una grande valorizzazione di alcuni comparti come la meccanica, l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, l'ottica. Immaginate tutto quello che girerà intorno a un'infrastruttura di ricerca del genere in termini di acquisizione di nuove tecnologie e ovviamente grande valorizzazione del territorio che la ospiterà. Noi ci crediamo moltissimo", ha sottolineato.