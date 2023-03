Crew Dragon agganciata alla Stazione Spaziale, in 11 a bordo

Il portello della navetta Crew Dragon Endeavour della SpaceX è stato aperto, permettendo ai quattro astronauti a bordo, gli americani Stephen Bowen e Warren Hoburg, l'astronauta degli Emirati Arabi Uniti Sultan Al Neyadi e il russo Andrey Fedyaev, di entrare nella Stazione Spaziale Internazionale (Iss). L’equipaggio della missione Crew 6 è stato accolto dai sette astronauti a bordo della Iss: il comandante Prokopyev, i russi Petelin e Kikina e gli americani Rubio, Mann e Cassada.

Sale quindi a 11 il numero degli abitanti della Stazione Spaziale, una circostanza rara che però non comporterà difficoltà, poiché i sistemi per il supporto vitale sono abbastanza robusti per permettere di ospitare anche equipaggi numerosi.