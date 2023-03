Conclusa inchiesta su Vega C

Un graduale deterioramento dell'ugello del motore Zefiro 40: è stata questa la causa del fallimento del volo VV22 del lanciatore Vega C del 21 dicembre 2022. Lo rende noto la Avio, citando in una nota i risultati dell’indagine condotta dalla Commissione d’Inchiesta Indipendente (Iec) composta da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Arianespace dopo il fallimento del volo di Vega C del 21 dicembre 2022 e che ha concluso i suoi lavori.

“La Commissione - prosegue la nota - ha fornito una serie di raccomandazioni per garantire il ritorno in sicurezza al volo in tempi brevi e l'affidabilità del lanciatore Vega C nel lungo periodo con un portafoglio di 14 voli (12 Vega C e 2 Vega)”.