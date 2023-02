Sisma in Turchia, dai satelliti italiani la mappa dei danni in 2 città

Sono arrivate le immagini dai satelliti italiani radar COSMO-SkyMed dei danni provocati dal terremoto che ha colpito Turchia e Siria tra il 5 e 6 febbraio. Le immagini scattate dalla costellazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) ed elaborate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mostrano i danni subiti dalle città di Gaziantep e Kahramanmaras e forniranno supporto ai soccorsi.

Diciassette giorni dopo il primo violento terremoto che ha colpito Turchia e Siria i satelliti continuano ad acquisire immagini per monitorare le molte città interessate dal terremoto che ha provocato solo in Turchia oltre 40mila vittime. Le ultime immagini giunte dai satelliti Cosmo-SkyMed risalgono al 20 febbraio e mostrano i danni subiti dalle città di Gaziantep e su Kahramanmaras attraverso il metodo chiamato Intensity Correlation Difference, che ha permesso di realizzare delle mappe con la stima dei danni in base ai cambiamenti dello stesso sito, prima e dopo il sisma

Nelle mappe sono evidenziate le aree che hanno subito danni, come la distruzioni del Castello di Gaziantep, diventato uno dei simboli della devastazione del terremoto. Numerosi i crolli anche nelle immagini della città di Kahramanmaras, una più maggiormente colpite dal sisma.