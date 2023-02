Iss: decollata Soyuz, ricondurrà a Terra astronauti

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - E' decollata come previsto all'1.24 ora italiana dalla base russa di Baikonur, in Kazakhstan, la navetta Soyuz M-23, diretta alla Stazione spaziale internazionale con un carico di generi di prima necessità e materiali scientifici, destinata a riportare sulla Terra l'attuale comandante Sergey Prokopyev, il russo Dmitry Petelin e l'americano Francisco Rubio. Lo riferisce la Tass.



La M-23 sostituirà la M-22, danneggiata da un micrometeorite.



Tornare con quella navetta non è più possibile per ragioni di sicurezza e per questo sarà sostituita da quella appena decollata. La navetta non ha astronauti a bordo, ma un carico di 429 chilogrammi di rifornimenti e materiali scientifici.



Inizialmente previsto il 20 febbraio, il lancio è slittato a causa di un problema al sistema di controllo termico rilevato l'11 febbraio a un altro veicolo russo, il cargo Progress. Un episodio che ha imposto ulteriori controlli alla Soyuz M-23.



L'aggancio della navetta russa è previsto all' 1,15 del 27 febbraio. (ANSA).