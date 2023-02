Peggy Whitson è la prima donna al comando di una missione privata

Sarà la veterana dello spazio Peggy Whitson al comando di Ax-2, la seconda missione privata dell’azienda americana Axiom che realizzerà presto la prima stazione spaziale privata. Due volte al comando della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) e il record assoluto di passeggiate spaziali, con questa nuova missione di 10 giorni sulla Iss raggiungerà nuovi record, tra cui la prima donna al comando di una missione privata.

Si avvicina il lancio di Ax-2previsto in primavera ma di cui non esiste ancora una data ufficiale e nel frattempo è stata ufficializzata dalla Nasa la composizione dell’equipaggio che vedrà oltre a Whitson anche John Shoffner, nel ruolo di pilota, Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi nel ruolo di specialisti e saranno i primi astronauti dell’Arabia Saudita ad andare nello spazio.

L'equipaggio della missione Axiom 2. Da sinistra: la comandante Peggy Whitson, il pilotaJohn Shoffner, gli specialisti di missione Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi. (fonte: Axiom Space)

Per Peggy Whitson, ex capo dell'ufficio astronauti della Nasa e oggi direttrice dei voli umani di Axiom, sarà l’occasione per incrementare i suoi tantissimi record spaziali tra cui l’astronauta americana – sia tra donne che uomini – ad avere trascorso più giorni nello spazio. La nuova missione Ax-2, con una capsula Crew Dragon che sarà lanciata dal Kennedy Space Center in Florida, servirà ad accumulare esperienza per i tecnici e gli astronauti di Axiom che già il prossimo anno inizierà a mettere in orbita i primi moduli, in fase di realizzazione in Italia da Thales Alenia Space, dalla sua stazione spaziale.

I moduli saranno inizialmente integrati alla Iss ma verranno poi separati andando a costituire la prima base spaziale privata su cui l’azienda americana constate di costruire un nuovo redditizio mercato, un laboratorio per testare nuove tecnologie e materiali, addestrare astronauti di ogni nazione e disporre di uno studio di registrazioni cinematografiche unico del suo genere, a gravità zero.