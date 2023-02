Sisma Siria-Turchia, prima immagine da satellite italiano

E’ della città di Adana, una delle più colpite dal violento terremoto avvenuto pochi giorni, la prima immagine iperspettrale arrivata in queste ore da Prisma, l’innovativo satellite dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) dotato di una speciale fotocamera che cattura immagini in varie lunghezze d’onda, dal visibile all'infrarosso, che possono fornire preziose informazioni per aiutare i soccorritori, tra questi anche i 47 Vigili del Fuoco italiani da poco giunti ad Adana.

L’immagine appena rilasciata mostra chiaramente l’intera città di Adana, la quinta città turca in termini di popolazione, un’elaborazione RGB utile a fornire informazioni così come una versione pancromatica, in cui è visibile la Moschea centrale Sabanci. “Nei prossimi giorni sono previste altre acquisizioni, vicine alla zona dell’epicentro”, ha comunicato l’Asi con una nota. Le immagini si aggiungono a quelle fornite in queste ore anche da altri satelliti per l’osservazione della Terra come la costellazione europea Copernicus.