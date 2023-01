Occhi puntati sulla super-collisione in un quintetto di galassie

Occhi puntati sulla super-collisione che sta avvenendo tra le cinque galassie del cosiddetto Quintetto di Stephan, dove una delle cinque sta portando scompiglio nel gruppo, generando una gigantesca onda d’urto che si estende per un’area diverse volte più grande dell’intera Via Lattea. La collaborazione tra il radiotelescopio Alma dello European Southern Observatory (Eso), sulle Ande cilene, ed il telescopio spaziale James Webb (Jwst), di Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Canadese (Csa), ha infatti gettato nuova luce sui violenti e strani fenomeni che stanno sconvolgendo l’ambiente in cui si muovono queste galassie. Le osservazioni, guidate dall’Istituto di Tecnologia della California (Caltech), sono state presentate all’incontro della Società Astronomica Americana (Aas) in corso a Seattle.



Il Quintetto di Stephan è situato a 270 milioni di anni luce dalla Terra, in direzione della costellazione di Pegaso e fornisce un laboratorio ideale per studiare le collisioni tra galassie ed il loro impatto sull’ambiente circostante. Infatti, in questo gruppo di cinque galassie i fenomeni più interessanti si stanno svolgendo nelle zone più periferiche, dove non c’è quasi nulla ad ostruire la visuale. Questo ha permesso ai ricercatori, guidati da Philip Appleton, di osservare cosa sta succedendo mentre una delle galassie, NGC 7318b, irrompe nel gruppo a circa 800 chilometri al secondo: a quella velocità, un viaggio dalla Terra alla Luna richiederebbe solo otto minuti.