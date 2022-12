Cartoline del 2022 dalla Stazione Spaziale

Dagli esperimenti per coltivare a gravita' zero alla piu' recente passeggiata spaziale: per festeggiare la fine del 2022, il 22esimo anno di attivita' a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, la Nasa pubblica una selezione di foto che ripercorrono alcuni dei momenti salienti degli ultimi 12 mesi. Tra gli scatti anche alcuni con l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti impegnata per una missione di 6 mesi durante la quale ha anche ricoperto per un breve periodo il ruolo di comandante.

L'astronauta Samantha Cristoforetti, dell'Esa, all'interno del cargo Dragon (fonte: NASA)





Sono scatti scelti dalla Nasa per ripercorrere l'anno che si sta concludendo, un mix di fotografie a partire da alcuni degli esperimenti che impegnano quotidianamente gli astronauti a bordo della Iss, come l'americano Bob Hines immortalato a 'giocare' con un caschetto per la realta' virtuale mentre esegue test dell'esperimento Grasp volto a misurare come la gravita' influenzi la nostra capacita' di prendere gli oggetti con le mani, oppure il giapponese Koichi Wakata alle prese con un esperimento sugli effetti della microgravita' ai tessuti ossei.

L'astronauta della Nasa Bob Hines impegnato nell'esperimento Grasp (fonte: NASA)



Tra gli scatti anche due in cui compare AstroSamantha, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) impegnata a sistemare su una capsula cargo Dragon alcuni materiali a rimandare a terra e in una riunione operativa all'interno del modulo Destiny con altri 5 colleghi. Tra le 20 foto anche una che mostra il rilascio nello spazio di 3 piccoli cubesat e una della recente 'passeggiata', un'Attivita' extra veicolare, in cui e' stato istallato uno dei nuovi pannelli solari flessibili iRosa necessari a aumentare la disponibilita' di energia elettrica della Iss.