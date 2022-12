Si terrà oggi passeggiata spaziale per pannelli solari Iss

E’ stata riprogrammata a oggi, alle 14:30 ore italiane la passeggiata spaziale per istallare nuovi pannelli solare sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Prevista inizialmente per ieri, l’Attività Extra-Veicolare (Eva) che vedrà impegnati due astronauti americani Frank Rubio e Josh Cassada è stata rinviata a oggi per permettere alla Iss di eseguire una manovra per evitare un detrito pericoloso, un frammento di un razzo russo di oltre 3 metri.

Dopo il temporaneo stop alle passeggiate spaziali, chiamate tecnicamente Eva, dovuto alla perdita di liquido refrigerante della capsula Soyuz MS-22 di cui si sta ancora valutando la capacità di essere operativa, la attività sulla Iss tornano gradualmente alla normalità con una Eva che vedrà coinvolti Rubio e Cassada che dovranno procedere con l’istallazione di un nuovo pannello iRosa (International Space Station Roll-Out Solar Array). Si tratta del quarto dei sei pannelli flessibili che hanno l’obiettivo di aumentare la quantità di energia elettrica disponibile sulla Stazione, una volta completata l’istallazione dei nuovi strumenti si passerà da 160 a 215 kilowatt complessivi.

L’attività era inizialmente prevista per ieri ma il rischio di impatto con un grosso detrito, un frammento di razzo russo Fregat che si stima sarebbe potuto passare a meno di 400 metri dalla Stazione, aveva fatto sospendere la Eva per procedere a una manovra di modifica dell’orbita. Completata con successo l’operazione, con l’accensione dei motori delle navette russe Progress il cui scopo è anche dare supporto a questo tipo di manovre, è stato possibile evitare pericoli e ora riprogrammare le attività. La ‘passeggiata’ per srotolare e installare il quarto dei 6 pannelli iRosa dovrebbe durare circa 7 ore e ad assistere alle operazioni saranno anche Nicole Mann della Nasa, Koichi Wakata dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa e il comandante della Iss Sergey Prokopyev di Roscosmos.