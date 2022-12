Oggi passeggiata spaziale per istallare i nuovi pannelli solari - DIRETTA

Esaurita la perdita di liquido refrigerante dalla Soyuz attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), alle 13,45 di oggi (ora italiana) è prevista la passeggiata spaziale americana per installare il quarto dei sei nuovi pannelli solari flessibili destinato ad aumentare del 30% l’energia elettrica a disposizione della Iss. L’attività extra-veicolare (Eva) impegnerà i due astronauti americani Frank Rubio e Josh Cassada per circa 7 ore.





Dopo lo stop alla passeggiata spaziale da parte di cosmonauti russi programmata per la scorsa settimana a causa della perdita registrata sulla capsula Soyuz MS-22 oggi è in programma la ripresa delle Eva, che questa volta vede coinvolti Rubio e Cassada che dovranno procedere con l’istallazione di un nuovo pannello iRosa (International Space Station Roll-Out Solar Array). Si tratta del quarto dei sei pannelli flessibili che hanno l’obiettivo di aumentare la quantità di energia elettrica disponibile sulla Stazione, una volta completata l’istallazione dei nuovi strumenti si passerà da 160 a 215 kilowatt complessivi.



In queste ore l’equipaggio sta lavorando ai preparativi per l’attività che prevede lo ‘srotolamento’ dei grandi pannelli giusti sulla Iss il 27 novembre scorso a bordo di una navetta Dragon. L’intera ‘passeggiata’ sarà visibile in diretta su NasaTv e se le 7 ore di attività non fossero sufficienti è già stata programmata una nuova Eva per il 27 dicembre. Ad assistere Rubio e Cassada saranno antri 3 membri dell’equipaggio: Nicole Mann della Nasa, Koichi Wakata dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa e il comandante della Iss Sergey Prokopyev di Roscosmos. Mann e Wakata avranno in particolare il compito di assistere alle operazioni manovrando il braccio robotico Canadarm 2.