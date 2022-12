Rinviata la passeggiata spaziale per il detrito di un razzo russo

Rinviata la passeggiata spaziale degli astronauti della Nasa Frank Rubio e Josh Cassada a causa della presenza in orbita di un detrito dello stadio superiore Fregat-SB di un razzo russo, che sta costringendo la Stazione spaziale internazionale (Iss) a compiere una manovra di evitamento. Al momento non c'è alcun pericolo per l'equipaggio a bordo. Lo rende noto l'agenzia spaziale americana. Per la manovra verranno usati i propulsori della navetta russa Progress 81 attraccata alla Iss: l'accensione, prevista per le 14:42 ora italiana, permetterà di dribblare il detrito, che altrimenti sarebbe potuto passare a meno di 400 metri.

La passeggiata spaziale americana era prevista alle 13:45, per una durata di sette ore, per installare il quarto dei sei nuovi pannelli solari flessibili destinati ad aumentare del 30% l’energia elettrica a disposizione della Iss.

La settimana scorsa si era registrato lo stop alla passeggiata spaziale russa a causa della perdita di liquido refrigerante registrata sulla capsula Soyuz MS-22.