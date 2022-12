Luna, il primo astronauta europeo volerà nella missione Artemis 4

Il primo astronauta europeo sulla Luna volerà con la missione Artemis 4, dunque farà parte non del primo ma del secondo equipaggio che metterà piede sulla superficie lunare nell'ambito del programma Artemis. Seguirà poi un secondo astronauta europeo, che volerà con Artemis 5, e un terzo che ha già il posto riservato anche se ancora non è stato stabilito su quale missione. Lo ha confermato il direttore generale dell'Esa, Joseph Aschbacher, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dell'Esa a Parigi.

Molto soddisfatto per l'esito della missione Artemis 1 e per "il grande successo del Modulo di servizio europeo Esm", Aschbacher ha anche sottolineato che dei 16,9 miliardi di euro di budget previsti per i prossimi tre anni, 919 milioni saranno destinati proprio alla Luna, non solo per le missioni Artemis ma anche per il lander Argonaut e il progetto Moonlight che porterà sulla Luna il primo sistema di navigazione e comunicazione al servizio delle future missioni umane e della Lunar economy.

Nel budget Esa aumentano complessivamente i fondi destinati all'esplorazione umana e robotica, che rispetto a quanto stanziato dalla Ministeriale del 2019 passano da 1,9 a 2,7 miliardi di euro. Di questi, 1.037 milioni saranno utilizzati per la Stazione spaziale internazionale e 839 milioni per Marte.