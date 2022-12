Sulla rampa di lancio il satellite europeo per previsioni meteo superveloci

È sulla rampa di lancio pronto a partire il nuovo satellite europeo Meteosat per previsioni meteorologiche superveloci, che permetterà di individuare in anticipo l'arrivo di fenomeni estremi come le inondazioni, e quindi di avvertire tempestivamente i cittadini e le aree a rischio. Il lancio del satellite di terza generazione, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e dell'Organizzazione europea per l'utilizzo dei satelliti meteo (Eumetsat), avverrà oggi alle 21,30 ora italiana dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana Francese, a bordo di un razzo Ariane 5.

Il nuovo satellite, chiamato MTG-I1, sarà il primo di una costellazione di sei satelliti che fornirà dati critici per le previsioni meteorologiche per i prossimi vent'anni portandole ad un nuovo livello, grazie ad osservazioni all'avanguardia dell'atmosfera terrestre e monitoraggio in tempo reale dei fulmini. Gli strumenti di cui è dotato, infatti, consentono una risoluzione molto maggiore rispetto alla seconda generazione e anche una capacità completamente nuova: quella di monitorare continuamente oltre l'80% della Terra alla ricerca dei lampi.

I dati forniti da MTG-I1 avranno moltissime applicazioni, dal permettere agli aerei di evitare le tempeste agli avvisi precoci per le inondazioni, fino al monitoraggio più preciso di incendi e nebbia. Contribuirà così a proteggere vite umane, territori e infrastrutture, sia in Europa che in Africa. Il nuovo satellite, infatti, scatterà immagini di questi due continenti ogni 10 minuti e mapperà continuamente i fulmini tra le nuvole e dalle nuvole al suolo. Le sue immagini ad alta risoluzione saranno disponibili in tempi molto più rapidi rispetto a quelli attuali, consentendo quindi di anticipare le previsioni di eventi meteorologici estremi che si sviluppano velocemente.

Il satellite Meteosat ha completato la delicata fase di caricamento del carburante a fine novembre, grazie a Thales Alenia Space, ed è stato poi montato sul razzo Ariane 5 con il contributo di Arianespace. I due propulsori a combustibile solido del razzo si separeranno dal corpo centrale una volta raggiunta un'altitudine di 67 chilometri, circa 141 secondi dopo il lancio. Poco dopo si separerà anche la parte anteriore del razzo, seguita dallo stadio principale con il combustibile liquido a quasi 9 minuti dal lancio, all'altezza di 165 chilometri. A quel punto, MTG-I1 comincerà il suo percorso intorno alla Terra per raggiungere l'orbita finale, a quasi 36mila chilometri, dove rimarrà per almeno 15 anni.