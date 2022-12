Spazioporto Taranto-Grottaglie: Bignami, daremo massimo impulso

(ANSA) - TARANTO, 13 DIC - "Le attività di sviluppo dello spazioporto Taranto-Grottaglie per l'abilitazione del volo commerciale suborbitale e l'accesso flessibile allo spazio perseguita da Enac sono valutate quali di estrema importanza per il sistema Paese. Appare di particolare rilevanza la relazione con gli Usa, partner di riferimento dell'Italia in ogni attività di valenza strategica e geopolitica, come certamente sono quelle spaziali (non solo turistiche), le operazioni ad alta quota ed i voli suborbitali". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, intervenendo in collegamento video alla conferenza che si è svolta all'aeroporto di Grottaglie in cui è stato annunciata l'aggiudicazione del bando per la realizzazione del primo spazioporto nazionale nell'aeroporto Arlotta.



Bignami ha precisato che "il Mit, tra i componenti del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio ed alla ricerca aerospaziale, reputa necessario dare loro il massimo impulso, partecipandovi in modo diretto, per il proprio ruolo istituzionale e per le proprie competenze. Il suborbitale e l'orbitale rappresentano difatti l'evoluzione ormai prossima delle forme di trasporto, passate da terrestri- marittime ad aeree ed oggi, per l'appunto, proiettate verso i livelli più alti dell'atmosfera". Lo stesso ministero, ha puntualizzato Bignami, "ha nell'aerospazio un ruolo di primo piano, non solo politico ed istituzionale, ma anche di vigilanza e controllo, con attenzione agli aspetti normativo- procedurali, tecnici ed economici. Questo per perseguire, in cooperazione con gli Usa e l'Europa, i massimi livelli possibili di autonomia strategica".



(ANSA).