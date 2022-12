Spazioporto Taranto-Grottaglie, aggiudicato bando infrastruttura

(ANSA) - BARI, 13 DIC - E' stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di progettazione composto da ADR Ingegneria Spa, Proger Spa, Rina Consulting Spa e Architetto Camerana il bando per la realizzazione del primo spazioporto nazionale nell'aeroporto di Taranto-Grottaglie, piattaforma logistica e tecnica integrata dedicata allo sviluppo della New Space Economy. I dettagli sono stati illustrati in una conferenza stampa dal presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal presidente di Aeroporti di Puglia (AdP), Antonio Maria Vasile.



Sono intervenuti anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci e, in collegamento video, il viceministro alle Infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami. È l'infrastruttura unica in Italia dedicata all'aerospazio e ai voli suborbitali e orbitali. Il bando riguarda la realizzazione dell'infrastruttura e delle aree di volo destinate allo spazioporto, compresi un hangar polifunzionale per il ricovero, l'assemblaggio e la manutenzione dei sistemi veicolo, struttura destinata ad ospitare museo, area eventi e attrazioni a tema e un edificio multifunzionale destinato a incubatore di impresa, enti di ricerca e formazione. A luglio scorso fu siglato un protocollo d'intesa per avviare le azioni finalizzate alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, denominato 'Criptaliae Spaceport' (dall'antica denominazione di Grottaglie), e consentire ad Enac, Aeroporti di Puglia e agli altri soggetti pubblici coinvolti (Enav e Autorità per l'Aviazione Militare-Military Aviation Authority), di essere in grado di intercettare la domanda di servizi innovativi del comparto aerospaziale, di natura pubblica e privata, nell'ambito della cornice istituzionale centrale (Governo, Enac) e locale (Regione Puglia). (ANSA).