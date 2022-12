Artemis 1, la capsula Orion verso la Terra LIVE ALLE 21

La missione Artemis 1 della Nasa che ha aperto la strada al ritorno alla Luna è ormai alle ultime battute e la capsula Orion sta sfrecciando verso la Terra alla velocità di 40.000 chilometri orari e l'ammaraggio nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, è previsto alle 18,39 italiane dell'11 dicembre.



Nel frattempo il centro di controllo della missione a Houston sta eseguendo gli ultimi controlli sui sistemi del veicolo in vista dell'ammaraggio e la squadra di recupero è in viaggio nella zona in cui è previsto il tuffo della capsula, al largo di Baja California, vicino all'isola di Guadalupe. Anche in questa fase della missione ha un ruolo centrale il Modulo di servizio europeo (Esm) della capsula Orion, realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e al quale l'Italia contribuisce con Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e la sua industria.



Soddisfatta la Nasa dei tanti test condotti da questa missione dimostrativa, il cui obiettivo è stato mettere alla prova i sistemi della capsula Orion per poter passare alla seconda fase del programma Artemis, che con la missione Artemis 2 prevede di portare due astronauti nell'orbita lunare.

Mentre Orion si avvicina alla Terra, molti telescopi stanno già cercando di catturarne le immagini e il Virtual Telescope ha in programma un'osservazione in diretta a partire dalle 21,00, con il commento del suo responsabile scientifico, l'astrofisico Gianluca Masi.