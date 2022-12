Artemis 1, la capsula Orion ha lasciato l'orbita lunare

La capsula Orion ha lasciato l'orbita lunare per immettersi nella traiettoria per rientrare a Terra, nella quale entrerà dopo un ultimo passaggio ravvicinato alla Luna, il 5 dicembre. L'ammaraggio nell'oceano Pacifico è previsto l'11 dicembre. La missione Artemis 1 della Nasa, simbolo del ritorno alla Luna, si avvicina al suo completamento. Il motore si è acceso per 1:45 minuti per portare la capsula fuori dall'orbita retrograda distante, in cui era entrata il 25 novembre, chiamata così perché il veicolo si muove intorno alla Luna in direzione opposta a quella in cui la Luna si muove intorno alla Terra a oltre 80.500 chilometri dalla superficie lunare.