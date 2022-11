Artemis 1, la capsula Orion verso un'orbita 'distante' intorno alla Luna

La missione Artemis 1 si trova davanti a un'altra tappa importante: alle 22,42 italiane è previsto l'ingresso della capsula Orion nell'orbita retrograda distante (Dro), ossia un'orbita nella quale il veicolo si muoverà intorno alla Luna nella direzione opposta a quella in cui la Luna si muove intorno alla Terra, e che si trova a un'altitudine elevata, a quasi 80.500 chilometri dalla superficie lunare.



Si tratta perciò di un'orbita molto larga, tanto che la capsula impiegherà sei giorni per percorrerne la metà. Durante questo periodo sono previsti nuovi esperimenti, oltre a quelli condotti negli ultimi giorni, durante lo spostamento di Orion verso l'orbita distante. Al momento, informa la Nasa, è stato eseguito circa un terzo dei test previsti per lo strumento di navigazione che misura le posizioni delle stelle per aiutare il veicolo a orientarsi in modo corretto. In questi test, come in quelli previsti nei prossimi giorni, si metteranno alla prova gli strumenti del Modulo di servizio europeo (Esm) fornito dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e con tanta tecnologia del nostro Paese, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e l'industria.



Il primo dicembre Orion tornerà ad avvicinarsi alla Luna per iniziare il suo viaggio di ritorno verso la Terra, dove il rientro è previsto l'11 dicembre con un ammaraggio nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California. Il modulo di servizio è invece destinato a bruciare nell'impatto con l'atmosfera.