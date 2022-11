Artemis 1, alle 13,57 il passaggio ravvicinato alla Luna DIRETTA DALLE 11,15

E' previsto lunedi' 21 novembre il passaggio ravvicinato alla Luna della capsula Orion: è un altro momento cruciale della missione Artemis 1, apripista del programma Artemis per il ritorno alla Luna. A sei giorni dal lancio, avvenuto il 16 novembre dalla base di Cape Canaveral, la capsula Orion tornera' ad accendere i motori alle 13,44 italiane del 21 novembre, in una manovra che 13 minuti piu' tardi, alle 13,57, portera' il veicolo a circa 129 chilometri dalla superficie lunare.



Il passaggio ravvicinato segnera' il momento in cui la capsula Orion entrera' nell'inflenza della gravita' lunare e la manovra le dara' la spinta necessaria per far fare al veicolo 'un passo indietro', che quattro giorni piu' tardi lo portera' una distanza maggiore dalla superficie lunare.



Alle 22,52 italiane del 25 novembre il veicolo entrera' stabilmente in orbita intorno alla Luna, in quella che tecnicamente viene chiamata Orbita retrograda distante (Dro). L'orbita e' retrograda perche' la capsula si muovera' intorno alla Luna nella direzione opposta a quella in cui la Luna si muove intorno alla Terra, ed e' distante perche' si trova a un'altitudine elevata rispetto alla superficie lunare. Comincera' cosi' una settimana di test, il cui obiettivo e' verificare la funzionalita' dei sistemi del veicolo in vista delle future missioni con astronauti a bordo.



Complessivamente, al momento del passaggio ravvicinato alla Luna, Orion avra' percorso piu' di 386.000 chilometri, ai quali se ne aggiungeranno altri 64.000 quando avra' raggiunto l'orbita retrograda distante.