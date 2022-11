Spedizione record per il cargo spaziale cinese Tianzhou-5

Il cargo Tianzhou-5 ha rifornito a tempi da record la stazione spaziale cinese Tiangong. Lanciato nel fine settimana dalla base di lancio di Wenchang, nella provincia di Hainan, con un razzo Long March 7, il cargo ha impiegato appena due ore e sette minuti per attraccare alla Tiangong portando provviste necessari agli astronauti che si trovano a bordo, propellente e alcune strumentazioni scientifiche.



L’attracco della navetta cargo, durato appena 2 ore e 7 minuti, è stato il più rapido rendezvous spaziale con una stazione spaziale polverizzando il precedente record detenuto da una Soyuz che nel 2020 aveva completato la manovra, dal lancio all’attracco alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) in poco più di 3 ore.



Per giungere a destinazione in così poco tempo gli ingegneri cinesi hanno ottimizzato le manovre in orbita che finora richiedevano circa 4 ore. A bordo della navetta che ha una capacità di carico utile di quasi 7 tonnellate ci sono i rifornimenti necessari all’equipaggio attualmente a bordo e per il prossimo in arrivo a fine mese, del combustibile e una serie di materiali scientifici tra cui 5 minisatelliti cubesat. Con i lanci effettuati negli ultimi mesi la stazione spaziale cinese Tiangong è pienamente operativa, costituita da 3 grandi moduli con 3 astronauti a bordo e complessivamente grande circa un quinto della Stazione Spaziale Internazionale (Iss).