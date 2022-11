Luna: Argotec, concluse simulazioni del satellite ArgoMoon

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Il team delle operazioni di volo di Argotec ha concluso "con successo" le simulazioni in vista della missione ArgoMoon, nell'ambito della missione Nasa Artemis 1, il cui lancio è previsto per mercoledì 16 novembre. I test sono stati realizzati nel Mission Control Center di Torino e si trattava degli ultimi passaggi necessari per la missione che vedrà impegnato il microsatellite ideato, realizzato e operato dalla torinese Argotec, con contratto dell'Agenzia Spaziale Italiana. Unico satellite europeo a bordo della missione avrà un ruolo di reporter nella missione, scattando fotografie del secondo stadio del nuovo lanciatore Nasa, Space Launch System.



"Siamo molto soddisfatti dell'esito di queste prove - dice Biagio Cotugno, head of Flight Operations di Argotec -. Come è stato per LICIACube, anche per ArgoMoon i nostri ingegneri si preparano a qualsiasi eventualità o imprevisto che può capitare durante una missione così delicata che ha un coefficiente di difficoltà altissimo, basti pensare che non ci sarà tempo di entrare in contatto con il satellite prima dell'inizio della missione vera e propria, cosa che invece normalmente si fa per giorni, se non per settimane intere". "Come Argotec - conclude il fondatore e Ad, David Avino -, siamo orgogliosi di dare ancora una volta il nostro contributo al sistema Spazio Italiano, che si renderà così protagonista di questa storica missione". (ANSA).