AstroSamantha, chiuso il portello della Crew Dragon DIRETTA

E' stato chiuso il portello della navetta Crew Dragon Freedom che riporta a Terra l'astronauta Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), e i suoi tre compagni dell'equipaggio Crew 4, gli americani Nasa Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins. Il distacco della navetta dalla Stazione Spaziale Internazionale è previsto alle 17,35 e il viaggio verso la Terra durerà poco più di sette ore, con l'ammaraggio previsto alle 22,50 nell'oceano Atlantico, al largo di Jacksonville (Florida).

Dopo avere indossato le tute bianche e nere tipiche degli equipaggi delle navette Crew Dragon, gli astronauti dell'equipaggio Crew 4 hanno salutato con baci e abbracci i sette colleghi che resteranno sulla Stazione Spaziale.

Quindi Samantha Cristoforetti e Jessica Watkins hanno chiuso il portello della navetta Crew Dragon Freedom, agganciata al Nodo 2 (Zenith) della Iss; poi hanno preso posto ai due estremi della fila dei quattro seggiolini della navetta della SpaceX, al centro della quale siedono il comandante della Crew 4 Kjell Lindgren e il pilota Bob Hines.

Subito dopo sono cominciate le operazioni di depressurizzazione, necessarie per garantire che la navetta si sganci lentamente e in sicurezza dalla stazione orbitale.

Samantha Cristoforetti guarda la Terra dalla Cupola, la grande finestra panoramica della Stazione Spaziale (fonte: ESA, Twitter)

Sono pieni di nostalgia, gli ultimi tweet di AstroSamantha: "Mi mancherà questo punto di vista", ha scritto, accompagnando una sua foto nella quale guarda la Terra dalla Cupola, la grande finestra panoramica della Stazione Spaziale. Sempre su Twitter, l'astronauta ha pubblicato un video della Terra nella notte con le luci che disegnano i contorni delle coste e che sono più concentrate e intense in corrispondenza delle grandi città. "Vola come me un'ultima volta!", ha scritto. "Addio e, come sempre, grazie per tutto il pesce!", ha aggiunto citando uno dei libri preferiti, la ''Guida galattica per autostoppisti'' di Douglas Adams.