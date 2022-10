Nasa, nella notte la partenza della Crew 4 con Cristoforetti

E' prevista nella notte, alle 1,05 italiane del 13 ottobre, la partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) della navetta Crew Dragon Freedom con l'equipaggio Crew 4, del quale fanno parte Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), con gli americani Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins. Lo ha annunciato la Nasa, precisando che l'ammaraggio è previsto alle 23,41 italiane del 13 ottobre. E' inoltre prevista oggi, alle 16,05 italiane, la cerimonia del passaggio di consegne fra Cristoforetti e il nuovo comandante della Iss, il russo Sergey Prokopyev.



La Nasa aggiunge che l’unica incognita sono le condizioni meteorologiche al momento previsto per l’ammaraggio, nell’area compresa tra il Golfo del Messico e nell’oceano Atlantico al largo dalle coste della Florida. La situazione, aggiunge la Nasa, viene controllata costantemente e ad ora nella zona è previsto il passaggio di un fronte freddo. Un aggiornamento è atteso in giornata, a sei ore dall’orario previsto per il distacco della Crew Dragon Freedom dalla Iss. In caso di condizioni meteo avverse, l’agenzia spaziale americana dice che la partenza potrà essere rinviata al 13 ottobre.