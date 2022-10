Stazione Spaziale, l'equipaggio della Crew 5 è pronto al lancio

L’equipaggio di quattro astronauti della Crew 5 è pronto al lancio che lo porterà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), per una missione di cinque mesi: la partenza è prevista oggi dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida alle 18,00 ora italiana, a bordo di una navetta Dragon Endurance della SpaceX di Elon Musk, mentre l’arrivo è previsto alle 22,57 di giovedì. La Crew 5 darà il cambio ai colleghi della Crew 4 che si trovano attualmente sulla Iss, tra i quali anche Samantha Cristoforetti ora al comando della Stazione.



Il lancio sarà effettuato dalla piattaforma 39A grazie al razzo Falcon 9 della compagnia privata, che nella giornata di domenica ha completato le prove generali: i tecnici lo hanno caricato con cherosene e ossigeno liquido, effettuando poi un conto alla rovescia di 35 minuti ed un’accensione di prova dei motori durata circa nove secondi. È stata la prima volta che il nuovo booster della SpaceX, che debutterà con questa missione, si è acceso su una rampa di lancio. La navetta Dragon Endurance vola invece per la seconda volta.



Completate le prove anche per i quattro astronauti in partenza: il comandante Nicole Mann ed il pilota Josh Cassada, entrambi della Nasa, insieme al giapponese Koichi Wakata e alla russa Anna Kikina. Le previsioni meteo indicano un 90% di probabilità di tempo favorevole al lancio per la giornata di domani ma, in caso di annullamento della missione durante il volo, il vento forte e il mare in burrasca potrebbero rendere difficile il recupero della navetta Dragon, progettata per paracadutarsi nell’Oceano Atlantico con gli astronauti a bordo.