Innovazione: mappatura territorio con IA e satelliti

NeMeA Sistemi, azienda con sede ad Alghero, associata a Confindustria Centro Nord Sardegna, è l'unica impresa sarda invitata dall'Agenzia Spaziale Italiana a partecipare all'ETE (Earth Technology Expo), in programma in questi giorni a Firenze, dove presenterà due progetti innovativi per mappare i cambiamenti del territorio.



È stata l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a invitare NeMeA a portare due suoi contributi all'evento nel quale saranno presentate le più innovative tecnologie satellitari di osservazione della Terra e i nuovi programmi finalizzati allo sviluppo del downstream nazionale istituzionale, commerciale e scientifico. NeMeA presenterà a Firenze due progetti, nell'ambito di distinti panel, uno dedicato all'UpStream (il segmento della Space Economy che raggruppa le aziende/agenzie che lanciano fisicamente in orbita vettori e satelliti dotati di sensori) e uno dedicato al DownStream (che invece raggruppa soggetti che elaborano i dati provenienti dai satelliti). Il primo, denominato 3xA, prevede l'utilizzo di intelligenza artificiale ed è concepito e realizzato completamente in Sardegna (l'investimento è stato di un milione e 200mila euro), con tre esperti assunti e un quarto che lo sarà a breve subito dopo la laurea. Il secondo progetto riguarda invece l'edilizia spontanea. Si tratta, nello specifico, di un'esperienza nata a Ventimiglia, dove, a partire dal 2016, grazie ai dati provenienti dai satelliti Radar della costellazione Cosmo Sky-Med di Asi, sovrapposti alle informazioni catastali e dell'ufficio tributi del Comune, è stato avviato un percorso di monitoraggio che ha permesso di individuare tutti i manufatti presenti sul territorio.