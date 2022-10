Samantha Cristoforetti a bimbi,imparate a coltivare un sogno

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - "Imparate a coltivare un sogno". È il messaggio che l'astronauta Samantha Cristoforetti, ha lasciato ai bambini di Milano e Napoli collegati con lei che si trova in missione dalla stazione spaziale internazionale. Si tratta del primo collegamento da quando l'astronauta dell'ESA è diventata Comandante della Stazione Spaziale Internazionale, la prima donna europea a ricoprire questo incarico.



"Siete una grande fonte di ispirazione e speranza. Il messaggio che vi voglio mandare è quello di mantenere viva la curiosità - ha detto Astro Samantha ai bimbi collegati dalle due città -, abbiate voglia di scoprire e imparare a coltivare un sogno. Io ho sognato da piccola di diventare astronauta e ho avuto la fortuna di diventarlo. Abbiate dei grandi sogni".



Il collegamento con la stazione spaziale, che a Milano si è tenuto alla Triennale e a Napoli a Forcella, è durato circa venti minuti in una diretta che Samantha Cristoforetti ha scelto di dedicare alla comunità dei bambini dell'associazione 'Il Cielo Itinerante', fondata nel 2021 da Ersilia Vaudo, Alessia Mosca, Giovanna Dell'Erba e Giulia Morando con l'obiettivo di avvicinare allo studio delle materie STEM i bambini e le bambine in situazioni di povertà educativa e/o di disagio sociale.



Nel corso della diretta i bambini hanno potuto fare delle domande a Samantha, cosa mangi, come dormi, come distingui il giorno dalla notte, fino alla curiosità di come si va in bagno sulla stazione spaziale, oppure come si smaltiscono i rifiuti.



"Facciamo tantissime attività ogni giorno e questo mi piace - ha spiegato l'astronauta -. A me piace moltissimo la sensazione di fluttuare e una cosa che mi mancherà molto". La stazione spaziale ogni giorno fa 16 volte il giro della terra, la missione si concluderà tra qualche settimana. (ANSA).