Luna: Artemis, lancio previsto dal 12 al 27 novembre

La Nasa ha individuato dal 12 al 27 novembre il periodo per il lancio di Artemis 1, la missione senza equipaggio apripista per il ritorno alla Luna. Lo rende noto la stessa Nasa sul suo sito, aggiungendo che la data definitiva del lancio sarà decisa nei prossimi giorni. Il nuovo periodo per il lancio è stato deciso dopo i cambiamenti imposti dall'arrivo dell'uragano Ian sulle coste della Florida, dove si trova il Kennedy Space Center. La Nasa aveva infatti deciso di riportare il razzo Sls della missione Artemis nell'edificio di assemblaggio e ora dovranno essere eseguiti nuovi controlli e attendere il rientro del personale tecnico.