Oggi Cristoforetti comandante della Stazione Spaziale DIRETTA

L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) si prepara a diventare la prima europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). La cerimonia del passaggio di consegne dall’attuale comandante, il russo Oleg Artemyev, è in programma alle 15:35 ora italiana. AstroSam resterà al comando fino a poco dopo l’arrivo del nuovo equipaggio, con la missione Crew 5. Il lancio è al momento previsto per il 3 ottobre, ma pesa l’incognita maltempo dovuta all’arrivo dell’uragano Ian in Florida.

“Anche se per un breve periodo – ha detto all’ANSA il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia – è importante che l’astronauta abbia questo riconoscimento, sia nel ruolo che è chiamata a svolgere, sia per la capacità di gestione sull’intero equipaggio”.

Nel corso della sua attuale missione AstroSamantha aveva già un ruolo molto importante - quello di comandante del segmento occidentale della Iss, chiamato United States Orbital Segment (Usos) - e da domani sarà la prima donna europea al comando dell’intera Stazione. La cerimonia del passaggio di consegne è simboleggiato da una campanella d’ottone da parte dell’attuale comandante.