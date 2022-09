Univaq: nuovo corso International School of Space Science

(ANSA) - L'AQUILA, 23 SET - Dopo aver celebrato il traguardo dei 30 anni di attività nello scorso aprile, la "International School of Space Science", fondata e diretta da Umberto Villante, professore emerito dell'Università di L'Aquila, prosegue il suo cammino proponendo il corso "Radiation Belt Dynamics and Remote Sensing of the Earth's Plasmasphere" ("La dinamica delle fasce di radiazione e la fisica della plasmasfera") in programma, nell'aula magna "Alessandro Clementi" del dipartimento Scienze Umane in via Nizza dal 26 al 30 settembre.



Diretto dal professor Massimo Vellante (Università degli Studi dell'Aquila), in collaborazione con i professori Janos Lichtenberger (Eotvos Lorand University, Budapest) e Geoffrey D.



Reeves (Los Alamos National Laboratory), il corso sarà dedicato a tematiche scientifiche di grande attualità, e di notevole importanza per lo Space Weather, inerenti le fasce di radiazione intrappolata nello spazio circumterrestre e la fisica della plasmasfera, la regione che si estende al di sopra della ionosfera.



Il consiglio scientifico dell'International School of Space Science ha selezionato per la partecipazione al corso una quarantina di giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo, garantendo, come di consueto, la partecipazione gratuita sia a giovani meritevoli provenienti da Paesi in via di sviluppo sia a giovani dell'Università dell'Aquila.



A testimonianza dell'importanza da tempo acquisita a livello internazionale come centro di formazione di giovani (molti dei quali hanno ormai raggiunto posizioni di livello apicale in università e centri di ricerca in tutto il mondo) e di riferimento per l'intera comunità scientifica operante nei vari campi delle scienze e tecnologie dello Spazio, l'International School of Space Science è stata invitata a presentare negli Usa una relazione sui suoi trenta anni di attività e sulle prospettive future nel corso del Congresso dell'American Geophysical Union in programma a Chicago nel prossimo mese di dicembre.



Per il 2023, l'International School of Space Science ha in programma corsi dedicati alla radioastronomia, nel mese di aprile, e allo Space Weather, nel mese di settembre. (ANSA).