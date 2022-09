Luna, il prossimo tentativo di lancio il 23 o il 27 settembre

Il 23 o il 27 settembre sono al momento le date più probabili per il prossimo tentativo di lancio di Artemis 1, la missione dimostrativa senza equipaggio diretta alla Luna. Lo ha reso noto la Nasa in una conferenza stampa. Lanciare entro settembre potrebbe essere possibile nel caso in cui fosse possibile risolvere il problema all'origine della perdita di idrogeno lavorando mentre il lanciatore Sls /Space Launch Systen) si trova sulla rampa 39B del Kennedy Space Center.



Prima del prossimo tentativo di lancio la Nasa prevede di eseguire un nuovo test per il caricamento del propellente, probabilmente intorno al 17 settembre.

Nel caso ci fosse il via libera per il 23 settembre, il lancio potrebbe avvenire alle 12,47 italiane con una finestra di due ore (ossia sarà possibile lanciare fino alle 14,47); se la data sarà il 27 settembre, il lancio è previsto alle 13,37 italiane con una finestra di 70 minuti.