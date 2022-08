Luna, il razzo di Artemis 1 verso la rampa di lancio DIRETTA

E' a oltre metà strada per la piattaforma di lancio, il gigantesco razzo della missione Artemis 1 della Nasa, che segna il ritorno alla Luna nella missione di prova senza equipaggio.



Le operazioni di trasporto del razzo Sls (Space launch System) sul quale è integrata la capsula Orion, sono cominciate nella notte italiana nel Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida) e sono tre al momento le possibili date per il lancio, la prima delle quali è fissata alle 14,33 italiane del 29 agosto. In caso di rinvio, le altre due date individuate dalla Nasa sono le 18,48 del 2 settembre e le 23,12 del 5 settembre.



Tanta la tecnologia italiana a bordo della missione, nata dalla collaborazione fra Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e l'industria, con Leonardo e Thales Alenia Space (Thales-Leonardo), che per l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) hanno costruito hanno componenti del modulo di servizio Esm (European Service Module) di Orion. A bordo c'è anche il piccolo satellite italiano Argomoon, realizzato per l'Asi dall'azienda Argotec.



Le immagini del trasporto del razzo verso la piattaforma 39B nella diretta del sito Spaceflightnow