Luna: attesi 100mila spettatori per il lancio di Artemis 1

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Attesi in Florida oltre 100.000 turisti che nei prossimi giorni affolleranno la cosiddetta 'Space Coast' (la regione che comprende sia il Kennedy Space Center che la Cape Canaveral Space Force Station) per assistere il 29 agosto al lancio dell'attesissima missione Artemis 1 della Nasa, il volo di prova senza equipaggio che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna. A bordo anche tanta tecnologia italiana, frutto della cooperazione tra Agenzia Spaziale Italiana (Asi), industria e numerose piccole e medie imprese.



La missione Artemis 1, il cui lancio è previsto dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center, vedrà il gigantesco vettore americano Space Launch System (Sls) portare per la prima volta la capsula Orion attorno alla Luna. L'Italia è coinvolta nel programma statunitense attraverso l'importante contributo della propria industria, a partire da Leonardo e Thales Alenia Space, che hanno realizzato alcuni componenti del modulo di servizio Esm (European Service Module) di Orion, prodotti per conto dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Si tratta di elementi fondamentali per il futuro sviluppo del modulo abitativo che permetterà agli equipaggi di affrontare i prossimi viaggi nello spazio.



Su Artemis-1 volerà anche il cubesat dell'Asi Argomoon: realizzato dalla torinese Argotec, è l'unico satellite europeo che andrà in orbita lunare, un osservatore spaziale che riprenderà dall'esterno le tecnologie che voleranno su Sls. A bordo del razzo ci sarà anche un altro carico speciale: immagini, canzoni e poesie ispirate alla Luna, inviate da scuole, ospedali e cittadini italiani. Un'iniziativa ideata dall'Asi e fortemente sostenuta dal suo presidente Giorgio Saccoccia, per portare intorno alla Luna il pensiero e la creatività di chi guarda allo spazio come fonte di ispirazione, pace e bellezza. (ANSA).