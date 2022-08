AstroSam festeggia i primi 100 giorni della missione Minerva

"Il tempo vola quando ti diverti...". E' con queste parole che Samantha Cristoforetti celebra i primi 100 giorni della missione 'Minerva', che la vede protagonista a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss). "Grazie a tutti i team che ci supportano in questo viaggio", scrive ancora l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) su Twitter, promettendo ai follower di pubblicare presto un nuovo selfie che aggiorni quello scattato in occasione dei suoi primi 200 giorni nello spazio al termine della precedente missione 'Futura'.

100 days of #MissionMinerva! Time flies when you’re having fun… thanks to all the teams supporting us on this journey! pic.twitter.com/d9H0MKeuPS — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) August 5, 2022

Nell’attesa, AstroSam posta un breve video che riassume per immagini questa prima parte della missione Minerva, iniziata lo scorso 28 aprile quando l’astronauta è arrivata sulla Iss grazie alla navetta Crew Dragon della compagnia privata SpaceX. Giunta in orbita, Samantha si è subito sentita a casa e ha cominciato a lavorare per infrangere nuovi record: è infatti diventata la prima TikToker nello spazio, per conquistare i più giovani con i suoi video 'fuori dal mondo', e poi la prima donna europea ad affrontare un'attività extraveicolare per la manutenzione della Stazione spaziale.

Hello Europe, ciao Italia! So strikingly beautiful last night in the golden evening light. How many lakes, rivers and seas can you recognise? #MissionMiverva pic.twitter.com/oc76KGt2My — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) August 4, 2022

In un periodo di forti tensioni internazionali, Cristoforetti ha raccontato - anche in occasione del collegamento con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - come a bordo della Iss continui la collaborazione e l'amicizia fra gli astronauti di diversi Paesi. Non ci sono stati contraccolpi neppure per la fitta agenda prevista dalla missione Minerva, che comprende anche gli esperimenti LIDAL, NutrISS e Acoustic Diagnostics selezionati dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

Nei ritagli di tempo AstroSam non ha perso occasione per scattare immagini mozzafiato della Terra, come quelle del 4 agosto che mostrano l'Europa e l'Italia illuminate dalla luce dorata del tramonto. "Quanti laghi, fiumi e mari riuscite a riconoscere?", aveva chiesto l'astronauta mettendo alla prova la vista dei suoi fan sui social.