Razzo in caduta, nuove stime escludono pericolo per Italia

Al momento sembra esclusa la caduta sul territorio italiano di uno o più frammenti dello stadio centrale del razzo cinese "Lunga marcia 5B" in rientro incontrollato in atmosfera. Le ultime previsioni aggiornate, elaborate dall'americana Aerospace Corporation, collocano la caduta intorno alle 21:24 (ora italiana) di sabato 30 luglio, con un'incertezza di circa 7 ore.

Rispetto alle cartine elaborate nei giorni scorsi, l'Italia e l'Europa ora non sono più interessate dalle linee che tracciano le possibili traiettorie di sorvolo che l'oggetto potrebbe percorrere in questa finestra temporale di circa 14 ore.

"Più ci avviciniamo all'evento e più si restringe la finestra di incertezza, anche se il margine di errore rimane sostanziale fino all'ultimo: solo a posteriori si può avere un'idea di dove siano caduti i frammenti", spiega all'ANSA Luciano Anselmo, ricercatore presso l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'Alessandro Faedo' del Cnr (Isti-Cnr) ed esperto in dinamica spaziale.

"Abbiamo a che fare con un oggetto che pesa all'incirca 22 tonnellate: sebbene sarà in gran parte bruciato e atomizzato dal rientro in atmosfera - precisa l'esperto - è comunque plausibile che sopravvivano e cadano al suolo (o in mare) dei frammenti solidi per una massa complessiva di circa 5 tonnellate".

La porzione che potrebbe rivelarsi più resistente "è il blocco con i due motori a idrogeno e ossigeno liquido: usati per la propulsione, sono realizzati con materiali che resistono molto bene al calore, perché altrimenti si fonderebbero durante il funzionamento. Questo blocco motori - aggiunge Anselmo - ha una massa di circa 2-3 tonnellate: è probabile che si frammenti nell'impatto con l'atmosfera, ma potrebbe comunque generare detriti piuttosto massicci e dunque potenzialmente pericolosi".