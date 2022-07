A raccogliere campioni di Marte sarà un robot italiano

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Sarà italiano il braccio robot che preleverà i campioni marziani che saranno portati a Terra dall'ambizioso Mars Sample Return, programma della Nasa realizzato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (Esa). A realizzare il braccio robotico denominato Sample Transfer Arm sarà Leonardo, a capo di un consorzio industriale europeo: l'accordo è stato siglato in occasione del Salone internazionale dell'aeronautica di Farnborough, in Inghilterra.



"Questo contratto conferma la nostra leadership nella robotica spaziale, una competenza fondamentale nell'esplorazione planetaria e nelle operazioni in orbita", ha affermato Gabriele Pieralli, Managing Director della Divisione Elettronica di Leonardo. Lungo 2,5 metri e strutturato come un braccio umano - con 'spalla', 'gomito' e 'polso' - il robot è dotato di videocamere e un cervello che gli permetterà di identificare e prelevare in autonomia le provette con i campioni di terreno marziano che sta raccogliendo in questi mesi il rover Perseverance. Il braccio sarà consegnato da Leonardo nel 2025 e installato sul Sample Retrieval Lander della Nasa che avrà il compito di raccogliere i campioni e trasferirli su un piccolo razzo che porterà i materiali verso il nostro pianeta dove sarà poi intercettato dall'Earth Return Orbiter dell'Esa che infine porterà i materiali a Terra. "Questo braccio robotico è una testimonianza della quantità enorme di competenze e know-how di cui disponiamo in Europa", ha commentato David Parker, Direttore di Esplorazione Umana e Robotica di Esa. E in particolare dell'Italia che supporta l'ambizioso progetto di portare a Terra campioni di Marte attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi): "Il contratto firmato oggi segna un nuovo successo della filiera industriale italiana che si conferma come un riferimento a livello internazionale nelle missioni di esplorazione e, in questo caso in particolare, nel settore sfidante ed innovativo delle tecnologie robotiche", ha detto il presidente di Asi, Giorgio Saccoccia. (ANSA).