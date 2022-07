Doppio record per SpaceX, 31 lanci nel 2022

Trentunesimo lancio per SpaceX nel 2022, nuovi record di lanci e altri 53 satelliti Starlink in orbita: la costellazione per l’internet satellitare supera così le 2500 unità operative. Il nuovo lancio è avvenuto alle 16:20 ora italiana di domenica 17 luglio dalla base di Cape Canaveral in Florida con un razzo Falcon 9 il cui primo stadio ha completato con successo ben 13 voli.



Il nuovo lancio segna un nuovo doppio record per l’azienda spaziale di Elon Musk, che nei primi 7 mesi del 2022 ha già completato il numero complessivo di lanci fatti in tutto il 2021 e segna il tredicesimo riutilizzo di un primo stadio del Falcon 9. Nuovi lanci sono già previste nelle prossime ore, uno dalla base di Vandemberg in California e domenica 24 ancora dalla Florida, entrambi porteranno in orbita altri satelliti per la rete internet Starlink che ha raggiunto quota di 2.858 (di cui all’incirca 300 non più operativi) e che punta a raggiungere 4.400 satelliti operativi.

Nel 2020 i razzi Falcon 9 avevano completato 26 lanci, 31 nel 2021, e a questi ritmi il numero di lanci di SpaceX nel 2022 potrebbero quasi doppiare i record precedenti. Il lancio di ieri segna anche l’importante primato del primo stadio del razzo, che rientra alla base pochi minuti dopo il lancio, e che è stato riutilizzato con successo ben 13 volte. A partire del 2019 questo primo stadio è stato usato in varie missioni, tra cui la Demo-2 che per prima portò in orbita astronauti con una capsula privata, e negli anni ha messo in orbita complessivamente 582 satelliti. Obiettivo dichiarato è usare queste componenti per almeno 15 voli, numero di lanci per cui hanno ottenuto l’autorizzazione ufficiale.